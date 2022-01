"Kroatien verschwindet": So wenig Einwohner hatte das Land seit 1948 nicht

Kroatien hatte im Jahr 2021 insgesamt 3,89 Millionen Einwohner. Das zeigen die ersten Ergebnisse der vorjährigen Volkszählung, die am Freitag vom staatlichen Statistikamt veröffentlicht wurden. Im Vergleich zum vorherigen Zensus im Jahr 2011, als rund 4,28 Millionen Einwohner gezählt wurden, ist die Bevölkerungszahl um 9,25 Prozent geschrumpft. Binnen zehn Jahren verlor das Land fast 400.000 Menschen, was kroatische Medien als katastrophal bezeichnen.

"Heute hat sich bestätigt, dass wir auf den demografischen Ruin zusteuern", lautete ein Titel beim Nachrichtenportal Tportal. Das Nachrichtenportal Index kommentierte die Ergebnisse als eine "historische demografische Katastrophe". Das Regionalsender N1 schrieb auf seiner Internetseite von "verheerenden Volkszählungsdaten".

"Kroatien verschwindet", schrieb Index. So wenig Einwohner hatte das Land seit 1948 nicht, hieß es weiter. In dem jüngsten EU-Land sinken die Bevölkerungszahlen seit 1991, als 4,78 Millionen Einwohner gezählt wurden. In den letzten 30 Jahren verlor Kroatien fast 19 Prozent der Bevölkerung bzw. mehr als 895.000 Bewohner.