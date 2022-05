Empörung in Kroatien: Keks "Hausfrau" in "Hausfrau & Managerin" umbenannt

Kraš will eine Diskussion entfachen

Inzwischen hat sich auch der Hersteller zu Wort gemeldet. "Das Ziel unserer neuen Kampagne ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung und Komplexität der von Frauen am häufigsten übernommenen Aufgaben im Haushalt zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, dass die Pflege des Haushalts die gemeinsame Aufgabe aller Haushaltsmitglieder ist. Wir wollten mit dieser Special Edition die Aufmerksamkeit der Leute haben und eine Diskussion entfachen", heißt es in einer Presseerklärung von Kraš. "Wir wollen die Menschen daran erinnern, dass Frauen neben ihrer Arbeit am Arbeitsplatz meistens diejenigen sind, die sich täglich um den Haushalt kümmern. Zugleich wollen wir alle Mitglieder der Gesellschaft dazu ermutigen, ihren Teil der Verantwortung und Verantwortung im Haushalt zu übernehmen, damit die Hausarbeit gleich verteilt wird".

Kraš fügte hinzu, dass sie gemeinsam mit einer Agentur eine Umfrage durchgeführt haben, in der die Mehrheit der Befragten - 70 Prozent der erwachsenen Frauen und 51 Prozent der erwachsenen Männer sowie 73 Prozent der Teenager-Mädchen und 72 Prozent der Teenager - bejaht, dass Frauen die meisten Aufgaben im Haushalt erledigen.

"In der nächsten Phase der Kampagne werden wir in den sozialen Netzwerken Bürgerinnen und Bürger durch Challenges zur Übernahme von Hausarbeiten animieren und auffordern, konkrete Aktivitäten zu dokumentieren, bei denen sie sich an der gerechten Aufteilung der Hausarbeit beteiligen. Teil der Kampagne wird es sein, junge Generationen über ihre Aufgaben im Haushalt aufzuklären, um sie zu ermutigen, die richtigen Gewohnheiten von Kindheit an zu entwickeln und für die Zukunft zu übernehmen", heißt es in der Mitteilung.