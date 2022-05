Studie an Mäusen: Covid-19 könnte Risiko für Parkinson erhöhen

Die Studie, die diese Woche veröffentlich wurde, baut auf früheren Erkenntnissen der Universität auf, die zeigen, dass Viren Gehirnzellen oder Neuronen anfälliger für Schäden oder sogar Tod machen können. In einer vorhergehenden Studie hatten Forschende herausgefunden, dass Mäuse, die mit dem H1N1-Influenzastamm infiziert waren, der für die Grippepandemie 2009 verantwortlich war, anfälliger für MPTP waren, ein Toxin, das einige der charakteristischen Merkmale von Parkinson hervorruft.

In erster Linie handelt es sich dabei um den Verlust von Neuronen, die den chemischen Stoff Dopamin ausschütten und verstärkte Entzündungen in den Basalganglien, einer Gehirnregion, die für die Beweglichkeit zuständig ist.

Die Ergebnisse bei Mäusen wurden später von dänischen Forschenden beim Menschen bestätigt, die zeigten, dass die Grippe das Risiko, innerhalb von zehn Jahren nach der Erstinfektion an Parkinson zu erkranken, nahezu verdoppelt.

Doppeltes Risiko

In der aktuellen Studie verwendeten die Forschenden Mäuse, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie den menschlichen ACE-2-Rezeptor ausschütten, den das SARS-CoV-2-Virus nutzt, um Zugang zu den Zellen in unseren Atemwegen zu erhalten. Die Tiere wurden gezielt mit SARS-CoV-2 infiziert und konnten sich von der Erkrankung erholen. Zu beachten ist, dass die in dieser Studie gewählte Dosis einer moderaten Covid-19-Infektion beim Menschen entspricht, so dass etwa 80 Prozent der infizierten Mäuse die Infektion überlebten.

38 Tage, nachdem sich die überlebenden Tiere erholt hatten, wurde einer Mäuse-Gruppe eine niedrige MPTP-Dosis injiziert, die normalerweise keinen Verlust von Nervenzellen verursachen würde. Die Kontrollgruppe erhielt Kochsalzlösung. Zwei Wochen danach wurden die Gehirne der Tiere untersucht.