Weniger Sitzenbleiber im Coronajahr und die Lehren daraus

Den obersten Gewerkschafter der AHS-Lehrer wundert das Ergebnis wenig: Herbert Weiß hatte damit gerechnet, dass im ersten Corona-Jahr weitaus weniger Schülerinnen und Schüler die Klasse wiederholen müssen als in den Vorjahren.

Und genau so ist es auch gekommen, wie die Zahlen der Statistik Austria zeigen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden (siehe Grafik unten): In den Oberstufen durften nur halb so viele Schülerinnen und Schüler nicht in die nächste Stufe übertreten als in den Jahren zuvor.

Weiß sieht sich damit in seiner Kritik von damals bestätigt: „Wir hatten uns gegen Erleichterungen ausgesprochen. Es schien uns ein falsches Signal, das an die Schülerinnen und Schüler ausgesendet wurde.“