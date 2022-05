Sporthilfe will Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie helfen

"Sport und Bewegung ein Ventil"

Die Initiative "Starkmachen" unterstützt auch Andreas Onea. Der Schwimmer und Paralympics-Bronzemedaillengewinner erklärte bei der Präsentation am Dienstag in einer Schule in Wien: „Corona war bzw. ist für uns alle eine unvorhersehbare Herausforderung, für Kinder und Jugendliche sicherlich noch mehr als für uns Erwachsene. Ich will gerne mit den Schülerinnen und Schülern herausarbeiten, wie man mit Situationen umgeht, auf die man keinen Einfluss hat und wie hier Sport und Bewegung ein Ventil sein können.“