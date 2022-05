Eine Rolle, viele Gesichter: Vier Porträts zum Muttertag

Patchwork-Mamas: "Wir sind wie ein Fußball-Team, jeder hat eine besondere Rolle“

Sie feiern Weihnachten, Geburtstage und heute natürlich auch den Muttertag zusammen. Vor allem, wenn Familie Rauter zusammen auf Urlaub fährt, gibt es oft erstaunte Blicke. Wer gehört jetzt wie zu wem?!

Familie Rauter ist eben eine große Familie mit vielen zusammenhängenden Elementen: Samira und Hermann haben zwei kleine Kinder, Tiam (4 Jahre) und Liam (10 Monate). Aus Hermanns vorhergehender Beziehung mit Sonja gibt es auch Tim (24) und Leon (19). Sonjas Freund Franz bringt außerdem drei Kinder in die Beziehung mit und Sonja versteht sich freilich auch mit seiner Ex-Frau gut. Und dann gibt es noch Arno, Hermanns ältesten Sohn, der mit seiner Familie in Kärnten lebt und natürlich auch dazugehört.

So weit, so kompliziert. Das Besondere an Familie Rauter ist nicht nur, dass sie sich gut genug verstehen, um gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Sie sind sogar geschäftlich verbandelt.

Alle müssen mitspielen

Dieses harmonische und vor allem enge Miteinander war nicht immer so. "Wir sind wie ein Fußball-Team, jeder hat eine besondere Rolle“, sagt Sonja. "Aber das funktioniert nur, so lange alle mitspielen.“ So war Sonja zwischen Hermann und Franz etwa mit einem anderen Mann zusammen, der den Kontakt zu ihrem Ex ablehnte. "Die Kinder hätten sich gemeinsame Urlaube gewünscht, aber das war damals nicht möglich. Mit 13 Jahren ist Leon sogar zu seinem Vater und Samira gezogen“, erzählt Sonja. Erst nach der Trennung wuchs die Großfamilie zusammen.

Auf der anderen Seite war Samira vor andere Herausforderungen gestellt: "Ich hatte vorher nie eine Beziehung, wo Kinder im Spiel waren. Ich musste mich daran gewöhnen, dass es nicht nur uns zwei Beziehungspartner gab, sondern dass bei unserer Planung die Kinder berücksichtigt werden müssen.“

Erfolgsgeheimnis

Was ihr sehr geholfen hat war, dass Hermann nie ein negatives Wort über seine Ex-Frau Sonja verloren hat. "Wenn jemand ständig schlecht über seine oder seinen Ex redet, bekommt man auch ein entsprechendes Bild.“ Oberstes Prinzip in der Familie ist außerdem, jedem das Gefühl zu geben, dass niemand weniger Liebe bekommt, weil jemand Neues dazukommt.

So sind sich beide Mütter einig, dass Wertschätzung, Vertrauen und Respekt die Schlüssel ihres Erfolgsgeheimnisses sind. "Bei uns ist es selbstverständlich, dass alle einander helfen und füreinander da sind. Geht’s einem schlecht, geht’s allen schlecht“, erzählen die beiden Mamas, die inzwischen Freundinnen geworden sind und gemeinsam mit ihrem Männerhaufen durch dick und dünn gehen.