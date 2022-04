Los geht's! Frauen und Mädchen machen sich fit für den Frauenlauf

Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche gut: Wer sich in der Natur bewegt, ist glücklicher, wie etwa kürzlich eine britische Studie gezeigt hat – demnach weisen Menschen, die sich zwei Stunden pro Woche im Freien aufhalten, eine deutlich niedrigere Konzentration des Stresshormons Cortisol auf als Stubenhocker. Doch nicht nur die Natur, auch die Gemeinschaft mit der Laufgruppe oder der Freundin kann Balsam für die Seele sein. Zumindest für alle, die nicht gerne allein unterwegs sind.

Etwas langsam sollten es alle angehen, die eine Covid-Infektion hatten. Sie dürfen frühestens drei Wochen nach der Erkrankung einen Lauf absolvieren – sanftes Training ist schon etwas früher erlaubt.

Dass beim Frauenlauf das männliche Geschlecht ausgeschlossen ist, hat übrigens einen guten Grund. Dippmann hat in den 1980er Jahren in New York erlebt, wie viele Frauen dort im Central Park gejoggt sind, was sie in Österreich so gut wie nie gesehen hatte. Offenbar war die Hemmschwelle zu laufen geringer, wenn man ausschließlich mit weiblichen Läuferinnen unterwegs sein konnte. Und so kam Dippmann auf die Idee mit dem Frauenlauf – 1988 gab es den ersten Startschuss.