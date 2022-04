Deutsche Studie: Jeder vierte Mann zahlte schon einmal für Sex

Nur zwölf homosexuelle Männer und drei Frauen gaben an, schon einmal für Sex bezahlt zu haben. Der Anteil der Frauen liege normalerweise bei weniger als 1 Prozent, schreiben die Forscher.

Liberale Regeln

Dass sich verhältnismäßig viele Männer zum Bordell-Sex bekennen, könnte laut den Studienautoren an den liberalen Bestimmungen in Deutschland liegen (in Schweden, wo Prostitution verboten ist, bekennt sich nur jeder zehnte Mann dazu). Sie glauben aber nicht, dass strengere Regeln etwas an der Nachfrage ändern würden. Viel mehr würde Bezahlsex dadurch noch riskanter werden.

Obwohl Kondome in Bordellen verpflichtend sind, warnen die Wissenschafter vor der Gefahr sexuell übertragbarer Krankheiten. Denn Männern, die schon einmal für Sex bezahlt haben, hatten sich doppelt so oft mit einer Krankheit angesteckt. Sie nutzten bei ihren übrigen sexuellen Kontakten aber nicht häufiger Kondome als andere Männer.