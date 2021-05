Vom Jäger zum Jogger: Die Entwicklung des Laufens

Laufen boomt. Der Sport ist in Corona-Zeiten angesichts geschlossener Schwimmbäder und Fitnessstudios äußerst beliebt. Der jährliche Welttag des Laufens (Global Running Day) soll dazu motivieren, die Joggingschuhe anzuziehen und sich zu bewegen. Am ersten Mittwoch im Juni - dieses Jahr am 2.6. - finden weltweit Laufveranstaltungen statt. Aber waren die Menschen eigentlich schon immer Läufer? Gelaufen wurde jedenfalls bereits in der Steinzeit, das belegen Höhlenmalereien.

"Bewegung liegt in der Natur des Menschen - von Anfang an. Wenn er es eilig hatte, ist er eben gelaufen", sagt Andreas Höfer, Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in Köln. Das hatte einen einfachen Grund: Wenn die Menschen Hunger hatten, mussten sie sich bewegen, um an Nahrung zu kommen.

40 Stunden dauernde Hetzjagd

Ein Beispiel dafür ist das Volk der San im südlichen Afrika. Seit Jahrtausenden nutzen die Ureinwohner, dass der Mensch "biologisch bedingt ein sehr ausdauernder Läufer ist", wie Michael Krüger vom Institut für Sportwissenschaft an der Universität Münster erklärt. "Der Große Tanz" wird eine bis zu 40 Stunden dauernde Hetzjagd genannt, bei denen die San große Kudu-Antilopen bis zur Erschöpfung vor sich hertreiben. Da die Antilopen Wiederkäuer sind, brauchen sie Pausen. Weil die San ihrer Beute aber immer hinterherlaufen, machen die Tiere irgendwann schlapp und sind dann einfach zu erlegen.

Gelaufen wurde aber auch schon früher nicht nur wegen der Nahrung. In der Antike war Laufen auch eine Art Beruf. Es ging darum, "Entfernungen zu messen und dokumentieren zu können, wie weit man in unbekanntes Terrain vorgedrungen war", erklärt Sporthistoriker Krüger. Ein bekanntes Beispiel ist Alexander der Große, der auf seine Feldzüge sogenannte Bematisten, also Schrittzähler, mitnahm. Ihre Aufgabe war es auch, die Landschaft zu kartografieren.