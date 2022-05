Was tun, wenn der Muttertag belastend ist

Wie man nun gut durch den Tag kommt, daf├╝r gibt es, wie so oft, leider kein Allgemeinrezept. Was aber helfen kann, ist sich bewusst den Dingen zu widmen, die einem Spa├č und Freude bereiten - und dabei auch flexibel bleiben, seine Pl├Ąne zu ├Ąndern, wenn sie sich im Moment nicht stimmig anf├╝hlen. Will man einfach nur daheim bleiben und gar nichts tun, soll man das einfach machen. "Vergessen Sie nicht, der Muttertag ist auch einfach nur ein Sonntag, man kann machen, was man will", sagt die Expertin.

Dar├╝ber reden

Will man Betroffenen an diesem Tag zur Seite stehen und wei├č nicht recht wie, soll man einfach fragen, meint Schmidt-Weiss: "Wie geht es dir, was brauchst du, was kann ich tun?" Offen darauf angesprochen zu werden ist oft das Entlastendste f├╝r Menschen in Krisen, und dass dem Gesagten Raum und Zeit gegeben wird. "Dabei ist auch wichtig sagen zu d├╝rfen, dass man nicht dar├╝ber reden will. Als nahe stehende Person werde ich das aber nur erfahren, wenn ich einmal gefragt habe."

Dass dabei Ber├╝hrungs├Ąngste abgebaut werden, ist der Psychologin ein Anliegen. "Haben Sie keine Angst vor vermeintlichen Tabuthemen. Wenn Sie Betroffenen signalisieren: 'Ich kann es nicht ├Ąndern, aber ich bin f├╝r dich da', das ist das Wertvollste ├╝berhaupt."