Gender Pain Gap: Wenn Schmerzen von Frauen nicht ernst genommen werden

Halb so schlimm?

Frauen haben stärkere, häufigere und länger andauernde Schmerzen als Männer – dennoch ergaben Studien, dass die Schmerzen von Patientinnen generell niedriger eingestuft wurden als die von Patienten.

Dieses Phänomen nennt sich „Gender Pain Gap“. In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass Patientinnen mit starken Schmerzen eher Psychopharmaka statt Schmerzmittel verordnet bekommen. Bei männlichen Patienten passiert das deutlich seltener.

Der Grund dafür? „Es liegt wohl an Geschlechterstereotypen“, sagt Kautzky-Willer. „Frauen wird zugeschrieben, oft zu übertreiben, sensibler zu sein oder gar hysterisch. Bei Männern ist es umgekehrt, sie gelten eher als stoisch, gehen später zum Arzt als Frauen. Dafür werden ihre Schmerzen dann aber auch besser abgeklärt.“ Oftmals wird auch davon ausgegangen, dass Frauen, als diejenigen, die Kinder gebären, in der Lage sind, größere Schmerzen auszuhalten als Männer, heißt es in einer Studie. Das bestätigt auch Kautzky-Willer: „Frauen haben von der frühen Pubertät an ihr Leben lang viel mehr Schmerzen als Männer. Das hängt auch mit den Sexualhormonen zusammen. Ihre Schmerzen werden eher chronisch, doch sie wurden so sozialisiert, sie zu ertragen.“