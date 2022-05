Unsere Darmflora ist wie ein buntes Korallenriff

Was ist das Mikrobiom

Nach derzeitigem Wissensstand gehen Forscher davon aus, dass das Mikrobiom aus 38 Billionen Mikroorganismen besteht. Die meisten davon Bakterien, es sind aber auch Pilze und Viren darunter. Man könnte die Gesamtheit des Mikrobioms mit einem Fingerabdruck vergleichen. Denn jeder Mensch lebt mit anderen Kleinstlebewesen zusammen.

Anzahl und Vielfalt sind von Mensch zu Mensch verschieden. Hinzu kommt, dass die Zusammensetzung in jeder Körperregion eine andere ist. Das Mikrobiom eines Menschen im Dünndarm sieht anders aus als jenes im Dickdarm oder der Lunge. Aus diesem Grund ist es für die Forschung sehr schwierig, die optimale Zusammensetzung zu entschlüsseln.

Was man weiß: “Divers ist ein großes Schlagwort, eine diverse Darmflora etwa erhält man, indem man sich auch möglichst divers ernährt”, erklärt der Professor der Danube Private University Bernhard Angermayr. Das Mikrobiom des Menschen beginnt sich schon im Mutterleib zu bilden, und es wird in den ersten drei Lebensjahren über die Ernährung und das Hygieneverhalten zu dem gemacht, was es mehr oder weniger über das gesamte Leben sein wird. Zumindest laut derzeitigem Forschungsstand. Möglichst vielfältige Nahrung und kein zu steriles Umfeld sorgen demnach für ein stabiles und buntes Bakterienmuster.