Neue Darmflora-Analyse: Wie sinnvoll ist es, mein Mikrobiom testen zu lassen?

Neues Analyse-Kit

Mittlerweile gibt es viele Firmen, die Mikrobiom-Analysen anbieten, wie seit Kurzem „myBioma“, ein neues österreichisches Start-up. Das Unternehmen hat ein Darmflora-Kit entwickelt, das einen Einblick in das „Bauch“-Universum eines Menschen ermöglicht. Dazu gibt es Tipps, wie man das intestinale Mikrobiom verbessern kann. Zu bestellen im Internet (mybioma.com) um169,90 €. Stellt sich die Frage: Will ich wissen, was in mir wohnt – vor allem aber: Was habe ich davon?