Frühgeborene: Grazer Forscher stärken den Darm gegen Krisen

In der von Resch geleiteten Studie bekamen die 60 Frühchen, die mit einem Gewicht unter 1.500 Gramm in Graz, Klagenfurt und Leoben geboren wurden, Antibiotika und Probiotika verabreicht. Im Anschluss wurden die Stuhlproben gesammelt und auf die Entwicklung des Mikrobioms hin untersucht. Sie führten die Stuhluntersuchungen mithilfe einer genetischen Untersuchungsmethode (16S rRNA Methode) durch. Laut den im Journale "Nutrients" publizierten Daten, kann die Gabe von Probiotika bei sehr kleinen Frühgeborenen positiv zur Ausbildung eines vielfältigen Mikrobioms beitragen.

"Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass die NEC-Prophylaxe mittels oraler Gabe eines Probiotikums auch bereits bei sehr kleinen Frühgeborenen eingesetzt werden kann", fasste der Studienleiter zusammen. Im Vergleich der Proben habe sich gezeigt, dass die Bakterienlast früher anstieg, wenn Probiotika eingesetzt wurden. Einige Säuglinge reagierten allerdings nicht auf die probiotische Verabreichung.

Auffällig war, dass das Mikrobiom der Frühchen aller Kliniken nach zwei Wochen eine ähnliche Vielfalt aufwies, während sich die jeweiligen Mikrobiomzusammensetzungen krankenhausspezifisch voneinander unterschied, also je nachdem, ob die Proben aus Graz, Leoben oder Klagenfurt kamen - ein möglicher Hinweis, dass nicht nur die Ernährung, sondern auch die Frühgeburtenstation bzw. das Umfeld im Krankenhaus prägend auf das Mikrobiom des Neugeborenen wirken.

In weiterer Folge will das Team das Metagenom und Metabolom der Stuhlproben näher untersuchen. Mit dem Metagenom lässt sich begreifen, welche Bakterien wofür zuständig sind. Anhand des Metaboloms (der Gesamtheit aller Metabolite, also aller niedermolekularen Stoffwechselprodukte, Anm.) sollen die Wechselwirkungen und das Reaktionsnetzwerk untersucht werden. "Somit hoffen wir einiges an den zugrunde liegenden Mechanismen besser verstehen zu können", blickte Resch in die Zukunft.