Frühchen wog bei Geburt in Graz nur 273 Gramm

Im Laufe der neun Monate hatte sich gezeigt, dass die Drillinge vom fetofetalen Transfusionssyndrom betroffen sind: Bei dieser Erkrankung sind die Blutkreisläufe der Kinder über eine gemeinsame Plazenta miteinander verbunden. Der eine Fötus versorgt den anderen mit Blut: Einer bekommt zu viel, der andere zu wenig Blut. Die Bedrohung für Gabriel war lebensbedrohlich.

Zusätzlich war er von einer besonders schweren Wachstumseinschränkung betroffen, schilderte Klaritsch. Aufgrund der speziellen Situation war es nicht möglich, die betroffenen Blutgefäße noch im Mutterleib zu veröden.

Die beiden Brüder brachten bei der Geburt 800 Gramm auf die Waage und konnten nach vier Monaten aus dem Spital entlassen werden, Gabriel wurde sieben Monate auf der Uniklinik für Neonatologie intensivmedizinisch betreut. Es habe sich rasch gezeigt, dass das Herz-Kreislaufsystem des Kleinsten sehr unter der Situation im Mutterleib gelitten hatte, berichtete Klinikleiter Berndt Urlesberger.

Gute Entwicklung

Zudem bekam der Bub am 14. Lebenstag aufgrund eines Darmverschlusses einen künstlichen Darmausgang: "Bei einem Leichtgewicht wie Gabriele es war, ist ein derartiger Eingriff auch europaweit wahrscheinlich einzigartig", resümierte der Leiter der Grazer Kinder- und Jugendchirurgie, Holger Till, die damals extrem kritische Situation. Fünf Monate später konnte der künstliche Ausgang rückoperiert werden.

Nach sieben Monaten wog der Kleine 3,5 Kilogramm, heute hält die Waage bei 5,5 Kilogramm und Gabriel kommt ohne Ernährungssonde aus. Auch mit der motorischen Entwicklung sind die Ärzte zufrieden. Beim Durchschlafen übertrumpft er sogar seine Brüder, die mittlerweile je etwa 7,5 Kilogramm schwer sind.

An der Neonatologie in Graz wird der kleine Bub, der im weltweiten Register "The Tiniest Babies" als das leichteste männliche Frühchen Europas und das fünftkleinste der Welt geführt wird, noch wöchentlich kontrolliert. In puncto Gesundheitschecks ist der kleine Patient jedenfalls ein Profi, wie die Pflegeleiterin der Station, Eva Schwarz, berichtete.