Arzt und Pflegerin infiziert: Sechs Patienten, vier Frühchen betroffen

Am Freitag um 20.30 Uhr standen die Testergebnisse fest: Ein Anästhesist im Uniklinikum Salzburg hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, auch seine Lebensgefährtin - eine Pflegerin in der Neonatologie - wurde positiv getestet. Infiziert hatte sich der Mann bei einem Urlaub in Ischgl. Der weitere Betrieb des Spitals ist jedoch gesichert.

Mit Bekanntwerden der Infektion liefen sofort Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung an, auch alle Kontaktpersonen wurden ausgeforscht. Denn der Mediziner war nach seinem Urlaub am Wochenbeginn in mehreren Dienstbesprechungen, bei der 60 bis 80 Ärzte anwesend waren. Auch bei zahlreichen Operationen war er anwesend, etwa bei der Kiefer- und der Herzchirurgie sowie der Traumatologie. Zudem war er als Notarzt im Hubschrauber im Einsatz.