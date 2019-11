Wie man die Sprache der Frühchen zu verstehen versucht

Die vor einem Jahr neu eröffneten Neonatologie (Frühgeborenenstation) von St. Josef arbeitet mit einem speziellen Pflege- und Betreuungskonzept (Nidcap – Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) „Es geht zunächst um ein genaues Beobachten des Kindes“, sagt die Neuropsychologin Heidelise Als, Professorin an der Harvard Medical School in Boston. Sie begann Ende der 70-er Jahre in den USA das Konzept zu entwickeln: „Wir müssen die individuelle Sprache der Frühchen lernen und verstehen – und die Pflege darauf abstimmen.“