6200 Frühchen jährlich: Wenn das Leben zu früh beginnt

Bei den ersten Besuchen am Brutkasten hatten die Eltern noch Angst, „etwas zu zerstören“. Sie durften Baby Andreas aber von Anfang an herausnehmen, auf ihren Körper legen, ihn wickeln, anziehen oder Fieber messen. „Beim Gang in das Zimmer mit den Brutkästen gab es eine unausgesprochene Regel: nicht nach links und rechts schauen, sondern nur zum eigenen Kind gehen“, sagt Alexandra Karassowitsch. Nicht allen Frühchen ging es so gut wie Andreas, manche waren frisch operiert, andere lagen im Koma.

Ihr Bub entwickelte sich aber prächtig, er atmete rasch selbständig, nahm gut zu und wurde zwei Wochen nach der Geburt ins damalige Preyer’sche Kinderspital, später nach Eisenstadt, verlegt. Eineinhalb Monate blieb Andreas dort, die Eltern kamen täglich aus Rust im Burgenland zu Besuch. „Ich hatte ein gutes Gefühl, weil sich alle sehr lieb gekümmert haben. Er war gut aufgehoben, wir konnten immer anrufen“, erzählt die Mutter. Zu einer Krankenschwester war der Kontakt so eng, dass Andreas ihr sogar seinen zweiten Vornamen Alexander verdankt.

Entlassen wurde Andreas Ende Juni mit 2024 Gramm. „Die Ärzte haben damals gesagt, bis zum sechsten Lebensjahr wird er alles aufholen. Er hat aber nur als Baby Physiotherapie gebraucht, weil er so lange gelegen ist. Sonst gab es keine außergewöhnlichen Probleme“, sagt Vater Gerhard.

Andreas ist heute Maschinenmonteur. Die Geschichte seiner Geburt hat er schon oft gehört. „Ich finde es arg, was die Medizin alles machen kann. Ich denke aber auch daran, wie sich meine Eltern gefühlt haben müssen, wie ich da im Brutkasten gelegen bin.“ Wenn er Freunden erzählt, dass er einmal so groß wie eine Bierflasche war, können sie es kaum glauben – wie er selbst auch.