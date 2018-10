Das ist der ideale Abstand zwischen Geburt und nächster Schwangerschaft

Senior-Autorin Wendy Norman, außerordentliche Professorin in der UBC-Abteilung für Familienpraxis, sagte, dass diese Ergebnisse eines kürzeren optimalen Intervalls ermutigend für Frauen über 35 sind, die ihre Familien planen. "Ältere Mütter haben zum ersten Mal ausgezeichnete Beweise, um den Abstand ihrer Kinder zu bestimmen", sagte Norman. "Das optimale Ein-Jahres-Intervall sollte für viele Frauen machbar sein und lohnt sich eindeutig, um Komplikationsrisiken zu reduzieren."

Mögliche Ursachen

"Kurze Schwangerschaftsabstände könnten ungeplante Schwangerschaften widerspiegeln, insbesondere bei jungen Frauen", sagte Sonia Hernandez-Diaz, Professorin für Epidemiologie an der Harvard T.H. Chan Schule für öffentliche Gesundheit. "Ob die erhöhten Risiken darauf zurückzuführen sind, dass unser Körper keine Zeit hat, sich zu erholen, wenn wir kurz nach der Geburt schwanger werden, oder Faktoren, die mit ungeplanten Schwangerschaften einhergehen, wie zum Beispiel eine unzureichende Schwangerschaftsvorsorge, könnte die gleiche Empfehlung sein: den Zugang zur Empfängnisverhütung nach einer Geburt verbessern oder davon ablassen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem männlichen Partner nach einer Geburt. "



Obwohl die Ursachen für schlechte Schwangerschafts-Ergebnisse in kurzen Abständen bei älteren und jüngeren Frauen in dieser Studie nicht untersucht wurden, legen die Ergebnisse unterschiedliche Risikoprofile für jede Altersgruppe nahe. Die Studie ist die umfassendste Bewertung, wie die Rolle des Schwangerschaftsabstands durch das Alter der Mutter beeinflusst werden könnte. Es ist auch die erste Untersuchung von Schwangerschaftsabständen und Müttersterblichkeit oder schwerer Morbidität - seltenen, aber lebensbedrohlichen Komplikationen von Schwangerschaft, Geburt und Geburt - in einem Land mit hohem Einkommen.