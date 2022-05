Von politischer Seite her kam es bei den Rahmenbedingungen für den Jobmarkt im Tourismus bereits zu ersten Erleichterungen: „Die Rot-Weiß-Rot-Karte wurde verbessert - das war ein erster und ein wichtiger Ansatz“, strich Kraus-Winkler hervor. Auch das Punktesystem für Fachkräfte sei vereinfacht worden. Die Neuregelung für Stammsaisonniers, die im Dezember 2021 fixiert wurde, zeigt auch schon Wirkung: „Bisher wurden dadurch 750 zusätzliche Stellen geschaffen“, berichtete die Tourismusexpertin. Für 2023 sei zudem eine umfassende Arbeitsmarktreform geplant, erinnerte Kraus-Winkler. Ziel sei unter anderem „eine schnellere Vermittlung am Arbeitsmarkt“. Es seien alle Mittel auszuschöpfen, um „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurückzuholen, die aus unserer Branche abgewandert sind“.

Auch der Bundesspartenobmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Robert Seeber, machte die hohe Zahl an offenen Stellen in der Branche als eine der vier Hürden der Zukunft fest - neben der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und dem hohen Investitionsdruck, den die Betriebe verspürten. „Der Arbeitsmarkt war schon vor Corona angespannt, hat sich in der Krise verschärft“, hielt Seeber fest. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien „teilweise in Pflegeberufe abgewandert, zu Banken/Versicherungen oder in den öffentlichen Dienst“, berichtete der Branchensprecher. „Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, keinen Arbeitgebermarkt, das sind Sachen, die wir spüren.“ Es habe nicht nur der Tourismus Probleme, sondern alle Branchen.