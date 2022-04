Urlaub als Luxus: Viele können sich nur die Billigvariante leisten

Am anderen Ende der Skala Gutverdiener, die im Urlaub bedient und rundumversorgt werden wollen. Inszenierung von Natur inklusive. Statt mit 100 anderen Gästen im überfüllten Hotelpool zu stehen, will der Gast einen eigenen Whirlpool auf der Terrasse des Ferienappartments, von dem aus er einen unverbautem Weitblick ins Tal hat. Das Frühstück wird an die Tür geliefert, danach gehts mit dem privaten Ski-Guide ins Gelände, am Abend gehts zur Kosmetik und Massage. 6-gängiges Menü vom Haubenkocjh mit passender Weinbegleitung sind Ehrensache. Hohe Ansprüche, die in der Tourismusbranche auf einen notorischen Personalmangel stoßen. Nicht nur in Österreich.