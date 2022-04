Tourismus und Festspiele: „Volles Programm, volle Fahrt voraus“

Wäre statt einer mit Steuergeldern finanzierten Ausfallshaftung nicht auch eine Versicherung denkbar?

Köstinger: Nein, das ist privatwirtschaftlich nicht mehr finanzierbar. Hätten wir das nicht gemacht, wäre der Schaden viel größer. Insofern war das sehr gut investiertes Geld und kommt vor allem den Künstlerinnen und Künstlern zugute.

Hammer: Die Salzburger Festspiele – das beste Drei-Sparten-Festival der Welt für Oper, Konzert und Theater – haben Besucher aus mehr als 70 Ländern. Und heuer 174 Veranstaltungen an 45 Tagen: Das ist wieder volles Programm, volle Fahrt voraus.

Und wie wollen Sie die Marke ausbauen?

Hammer: Hier geht es um mehr als 100 Jahre Geschichte und um viel mehr als eine Marke. Diese Festspiele in den nächsten Jahrzehnten auszubauen, zu entwickeln und in die neue Zeit zu führen, ist eine schöne und sehr fordernde Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl braucht. Um nur ein wichtiges Thema herauszugreifen: Es geht uns um die Jugend. So gehen wir beispielhaft etwa mit unseren Jugendprogrammen mit 54 Vorstellungen allein in diesem Sommer aus dem Festspielhaus hinaus in die Schulen und Kulturstätten in 20 Orte ins Land Salzburg.