Salzburger Festspiele: Mehr Macht für die neue Präsidentin

Die Stafettenübergabe bei den Salzburger Festspielen ist nun offiziell vollzogen: Helga Rabl-Stadler präsentierte in der Kuratoriumssitzung ihren letzten Quartalsbericht als Präsidentin. Und ihre Nachfolgerin Kristina Hammer gab einen Ausblick auf den Sommer: Die Kartenbestellungen würden "erfreulicherweise in etwa gleich auf wie im Rekordjahr 2019", also vor der Pandemie, liegen.

Die neu verabschiedete Geschäftsordnung sieht vor, dass die neue Präsidentin mehr Macht bekommt: Hammer ist nicht nur, wie zuletzt Rabl-Stadler, für Sponsoring, Protokoll und Presse verantwortlich, sondern auch für Marketing und Vertrieb (inklusive Kartenbüro). Als Gründe nennt man, dass Hammer eine Marketing-Expertin - und Geschäftsführer Lukas Crepaz mit der anstehenden Sanierung der Festspielhäuser gut ausgelastet ist.