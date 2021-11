Überraschung: Kristina Hammer folgt auf Helga Rabl-Stadler

Helga Rabl-Stadler hört mit Jahresende als Präsidentin der Salzburger Festspiele auf. Es gab daher eine Ausschreibung, an der sich 32 Personen beteiligt haben. Am Dienstag fanden die Hearings statt, am Mittwoch gab das politisch besetzte Kuratorium beziehungsweise Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Entscheidung bekannt - Kristina Hammer.

Es sei ein weiterer Schritt für die Internationalität der Salzburger Festspiele. Die Deutsche lebt in Zürich, arbeitete u.a. für die Gerngross-Gruppe. Sie hätte eine hohe soziale Kompetenz, sagte Haslauer, und eine hohe Affinität zu den Salzburger Festspiele. "Ich bin mit Salzburg seit meiner Kindheit verbunden", sagte sie bei der Präsentation. Sie hätte u.a. als Kind mit ihren Großeltern an Proben mit Herbert von Karajan teilgenommen.

Kristina Hammer ist Juristin und promovierte in Wien. Später lebte sie in London und war dort für Automobil-Premiummarken (Jaguar) zuständig. Dann arbeitete sie für Mercedes. Und dann machte sie sich als Beraterin selbstständig.