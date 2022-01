„Festspielpräsidentin ist viel mehr als Ministerin“

Ich hätte mehr geschätzt.

Vielleicht sind es auch mehr. Hinzu kommen die schwarzen Hosenanzüge, von ihnen hatte ich im Lauf der Jahre sicher 30. Die waren immer passend. Erinnern Sie sich, als Angela Merkel einmal ein dekolletiertes Kleid trug? Das Foto ging um die Welt. Und es ging nicht mehr darum, was sie gesagt hatte. Über einen schwarzen Hosenanzug kann niemand lästern.

Generell sind Sie aber viel modischer als Merkel.

Weil ich ja als Mode-Kind geboren wurde. Mein Großvater, ein Gendarm, gründete mit seiner Abfertigung 1923 ein Hut- und Pelzgeschäft. Der Aufstieg der Festspiele, die 1920 mit dem „Jedermann“ begannen, war auch jener der Firma Resmann, weil sich viele Besucher für die Vorstellungen schön anziehen wollten. Meine Tante Inge Pallauf hat später die Herrenmode betreut und meine Mutter die Damenmode.

Aber das Geschäft interessierte Sie eigentlich nicht …

Stimmt. Ich studierte Jus und Publizistik, weil ich Journalistin werden wollte. Aber dann ging es meiner Mutter gesundheitlich nicht gut. Wenn ich das Geschäft nicht übernommen hätte und es verkauft worden wäre: Das hätte ich als Verrat an der Familie gesehen. So sagte ich dem Journalismus schließlich Ade. Obwohl ich Wien und den KURIER liebte.

Haben Sie mit Ihrem Schicksal gehadert?

Das war eine große Umstellung in meinem Leben. Aber ich habe das Talent, die Pflicht zur Neigung zu machen. Es ist wirklich keine Strafe, wenn man nach Paris, London und Mailand reist, um Mode einzukaufen. Oder wenn man Armani, Versace, Saint-Laurent persönlich kennenlernt. Und als Geschäftsführerin habe ich deutlich besser verdient.

Zudem waren Sie Abgeordnete zum Nationalrat. Wieso wollten Sie überhaupt Festspielpräsidentin werden?

Ich war als Präsidentin der Wirtschaftskammer im Kuratorium der Festspiele und wusste daher, dass der Bankier Heinrich Wiesmüller als Präsident aufhören will. Erhard Busek bot mir zwar in der SPÖ-ÖVP-Koalition das Wirtschaftsministerium an. Aber Festspielpräsidentin ist für eine Salzburgerin viel wichtiger als Ministerin! Und ich hab’ es mir auch zugetraut. Leider war ich ziemlich naiv. In meinem ersten Interview erzählte ich, dass ich die Geschäftsreisen so liebe. Weil ich am Abend ins Piccolo Teatro gehen konnte oder ins Théâtre des Champs-Elysées. Da fiel das gesamte Feuilleton über mich her: Ob der Theaterbesuch genügend Ausbildung für das Amt sei …