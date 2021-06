16 Monate kein Geschäft: "Messen haben ein Ablaufdatum"

Warum?

Weil manche Unternehmen das Marketing-Instrument Messe hinterfragen. Und das zurecht. Wer wirklich einen klaren Mehrwert hat, der wird wiederkommen. Es gibt Unternehmen, die haben Halbjahresumsätze an den Messeständen geschrieben. Und andere, denen ohne Messe nichts fehlt. Kommt immer drauf an, wie sehr sich ein Geschäft in die digitale Welt übertragen lässt.

Wie ist Ihre Firmenkunden-Struktur?

Unsere Kundenbasis ist der österreichische KMU-Bereich. 97 Prozent aller Kunden sind heimische KMU. Das sind nicht jene, die die großen digitalen Umsätze generiert haben. Die haben die Reichweiten nicht, die haben die Vertriebsmöglichkeiten nicht. Sie sind zu uns gekommen, weil sie auf einer Messe in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Kontakt bekommen haben. Die gilt es mehr denn je zu stärken. Durch die digitale Vernetzung der KMU das ganze Jahr über mit den Kunden. Und dann, einmal im Jahr, durch das Highlight Messe, wo man einander trifft.

Auf den Punkt gebracht: Kontakte vermitteln, Inhalte vermitteln. Das ist, viel digital und ein bisschen physisch, ihr Zukunftsgeschäft.

Wir werden immer stärker zum Geschichtenerzähler für unsere Kunden. Weshalb wir viele Fachredakteure abgeworben haben. Wir verbreiten die Neuigkeiten der Unternehmen an die Kunden: machen Videos, Storybooks, schreiben Geschichten. Wir werden quasi ein Medienhaus und erzählen die Geschichten für unsere Kunden. Das ist die Zukunft des Messewesens.

Sind für 2021 Veranstaltungen geplant?

Ja, die „Alles für den Gast“ Anfang November. Die Politik steht hinter uns. Was wir aber merken ist, dass die Menschen in einer Warteposition verharren. Niemand traut sich. Planungen für den Herbst sind daher äußerst schwierig. Für 2022 merken wir, dass wieder mehr gehen wird.

Welches Interesse haben Städte wie Wien oder Salzburg, dieses Geschäft aufrecht zu erhalten?

Wir sind ein enorm wichtiger Tourismusfaktor. Reed Exhibitions macht in Wien und Salzburg über 400 Millionen Wertschöpfung – vom Taxler bis zum Hotel und Restaurant. Der einzelne Messe- und Kongresstourist lässt 536 Euro pro Tag in der Stadt, mehr als doppelt so viel wie ein normaler Tourist. Aber: Beim Kongresstourismus haben wir stark verloren, weil die Hallen nicht mehr modern genug sind. Als Stadt müssen wir jetzt die Chance nützen, uns neu zu positionieren.