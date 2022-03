Teurer Reisesommer: Wenig Chancen auf Last-Minute-Schnäppchen

In Sachen Urlaub haben die Österreicher nach zwei Jahren Pandemie Nachholbedarf, ventiliert die Reiseindustrie. Freilich auch, um die Reiselaune am Köcheln zu halten oder bei manchen überhaupt erst zu entfachen. Es stellt sich die Frage, was genau die Urlaubshungrigen nachholen wollen.

Offensichtlich haben sie in der Pandemie zu wenig gegessen. Denn 70 Prozent freuen sich im Urlaub vor allem auf die Kulinarik, so eine Umfrage (1.500 Teilnehmer) im Auftrag der Ruefa-Reisebüros. An zweiter Stelle folgt das „dolce far niente“, also das nichts tun (59 Prozent), erst danach geht es darum, neue Destinationen zu entdecken (44 Prozent). „Die Akkus sind leer“, kommentiert Helga Freund, Geschäftsführerin der 75 Ruefa-Reisebüros. Bei manchen dürfte angesichts der steigenden Energie- und Lebenskosten auch im Geldbörsel Ebbe sein. Im Durchschnitt ist das Urlaubsbudget mit 1.550 Euro pro Person um 70 Euro kleiner als im Vorjahr. „Ein Viertel der Befragten will maximal 500 Euro ausgeben“, erläutert Freund.