Gas nur noch für Rubel - Damoklesschwert über Europas Wirtschaft

Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow mögliche neue Schritte an. Moskau wolle die Antwort der EU abwarten und dann die nächsten Schritte festlegen. "Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern", betonte Peskow nach Angaben der Staatsagentur Tass in dem PBS-Interview.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte letzte Woche angekündigt, dass "unfreundliche Staaten" ihre Gaslieferungen künftig in Rubel zahlen sollen. Unter diese Diktion fallen alle, die anlässlich des Einmarsches in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt haben.

Die Staats- und Regierungschefs der G-7-Runde haben das zuletzt mit Verweis auf bestehende Verzträge abgelehnt. Auch europäische Mineralölunternehmen wie die italiensche Eni und die österreichische OMV verwiesen darauf, dass sie vertraglich zur Zahlung in Euro verpflichtet wären. Nach der Ankündigung Putins sollten die Modalitäten für die Umstellung von Devisen- und auf Rubelzahlungen bis Mittwoch 30. März festgelegt werden. Ab diesem Zeitpunkt könnte also nicht mehr in Euro oder Dollar bezahlt werden.