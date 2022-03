Europa will raus aus russischem Gas – aber wie?

Also: Was ist realistisch?

Nach Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) kann Europa die Gasimporte aus Russland innerhalb eines Jahres maximal um etwa die Hälfte reduzieren. Und im Sommer müssen alle Speicher gefüllt werden. Wenn das alle gleichzeitig machen, wird es teuer.

Was bedeutet das für die Gasheizung zu Hause?

Faustregel: Ein Grad runterdrehen, spart sechs Prozent der Energie. Wer im Eigentum lebt, hat Alternativen zur Gasheizung. In gut isolierten Häusern bieten sich Wärmepumpen an, in älteren eher Biomasseheizungen. In Mehrparteienhäusern ist die Situation meist komplizierter. Dringend loswerden muss man seine Gastherme aber nicht. Denn nach Plänen der Bundesregierung können sie noch bis 2040 betrieben werden. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Gastherme beträgt 15 bis 20 Jahre.