Putins Rubelkrieg drängt Europa in die Defensive

Experten und Politiker wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) orten zunächst einen glatten Vertragsbruch der Russen und wollen weiter wie bisher in Dollar oder Euro zahlen. Das hat auch die heimische OMV angekündigt, um bisherige Abmachungen nicht einseitig zu brechen. Sehr teure Rechtsstreitigkeiten und massive Verwerfungen der langjährigen Lieferbeziehungen könnten dennoch die Folge sein.

Andere Stimmen drängen jetzt erst recht drauf, so schnell wie möglich ein Gas-Embargo gegen Moskau umzusetzen, um Russland nach einem Monat Krieg in der Ukraine wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Die Hoffnung, Putin mit Sanktionen in den Bankrott zu treiben und damit zum Rückzug aus der Ukraine zu zwingen, war jedoch von Beginn der Invasion an eine sehr vage.

Die Frage bleibt, was steckt eigentlich wirklich hinter Putins Plan? Die Antwort fällt notgedrungen spekulativ aus. Will er damit die eigene Währung stützen, weil der Westen Rubel kaufen müsste, um damit sein Gasrechnung beim Exporteur Gazprom zu begleichen?

Oder will Putin den Westen zwingen, seine eigenen Sanktionen zu umgehen, weil ausreichende Rubel-Mengen nur bei der streng sanktionierten russischen Zentralbank zu bekommen wären?

Oder will Putin in Wahrheit nichts anderes als einen Keil zwischen die westlichen Verbündeten treiben?