Wie Biden mit Europa die Mauer gegen Russland macht

Vor allem aber soll beim NATO-Sondertreffen die "langfristige, strategische Anpassung der Verteidigungsfähigkeiten der Allianz an der Ostflanke" zementiert werden. Konkret bedeutet das: In den drei baltischen Staaten sowie in Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien wurden mittlerweile mehr als 300.000 NATO-Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt.

Acht statt vier Battlegroups

Zudem will die NATO ihre Ostflanke mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch mitteilte, sind als Standorte für die zusätzlichen NATO-Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen. Vier Battlegroups gibt es bereits in Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen.

Fünf Flugzeugträger wurden in europäischen Gewässern stationiert und Polen, Rumänien und die Slowakei mit US-Patriot-Raketenabwehrsystemen ausgerüstet. Auch die Luftverteidigung wird ausgebaut.