Was die NATO im Ukraine-Krieg macht und wie sie sich selbst schützt

Doch umso mehr NATO-Kräfte werden jetzt an ihre Ost-Flanke verlegt. An die 140.000 Soldaten wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, 100.000 davon gehören den US-Streitkräften an. Seit 2005 waren nicht mehr so viele US-Soldaten auf europäischem Boden im Einsatz wie seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine.

Waffenlieferungen an die Ukraine

Verstärkt werden trotz der Warnungen aus Russland auch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Meist läuft der Transport über Polen, wo die Waffen auf Lkw umgeladen und ins Nachbarland geschleust werden.