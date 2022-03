Gas nur noch gegen Rubel: Was Putins Währungscoup bedeutet

Der Wirtschaftskrieg des Westens gegen das Putin-Regime spitzte sich am Mittwoch gefährlich zu. Der russische Präsident kündigte an, bei den Gaslieferungen keine Zahlungen mehr in Dollar oder Euro, sondern nur noch in der russischen Währung Rubel zu akzeptieren. Eine Zahlung für russische Waren in ausländischer Währung habe angesichts der Sanktionen keinen Sinn mehr. Geliefert werde aber weiterhin in vollem Umfang, versicherte Putin in einer Videokonferenz.