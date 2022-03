Papierindustrie drängt auf Entlastung bei den Energiekosten

Kurzfristig gibt es jedoch keine Möglichkeit den immer noch hohen Gasverbrauch zu kompensieren. „Die einzige Maßnahme, die uns wirklich etwas bringt, ist die Aussetzung der Ökostromförderung“, betonte Max Oberhumer, Vorstandsvorsitzender von Sappi Gratkorn. „Um sicherzustellen, dass wir nicht weitere Betriebe stillegen müssen, brauchen wir jetzt weitere Schritte zur Entlastung, zum Beispiel eine rasche Umsetzung der indirekten CO 2 -Kostenkompensation.“

Oberhumer möchte, dass energieintensive Unternehmen die von den Stromlieferanten eingepreisten CO 2 -Kosten rückerstattet bekommen. Die EU-Kommission sei mit einer solchen Rückerstattung einverstanden. EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Italien hätten sich bereits für diesen Weg entschieden. In den vergangenen Jahren hat die Papier-Branche am geänderten Einkaufsverhalten der Konsumenten profitiert.

Es gab deutliche Zuwächse beim Versandhandel. Das hat zu eine deutliche höhern Nachfrage nach Verpackungsmaterial wie etwa Karton geführt.

Die Umsatzsteigerungen bei Unternehmen wie etwa den Versandhändler Amazon haben sich auch positiv auf die Bilanzen der Papierindustrie ausgewirkt. Wie sehr sich der Schwerpunkt in der Produktion verschoben hat, zeigt die Statistik. 2010 wurden 2,77 Millionen Tonnen an grafischen Papieren hergestellt. Dazu gehört Schreibpapier, Kopierpapier oder auch Zeitungspapier. Beim Verpackungspapier waren es lediglich 1,96 Millionen Tonnen.

2020 wurden bereits 2,44 Millionen Tonnen an Verpackungspapier hergestellt. Die Produktion von grafischem Papier sank auf 1,97 Millionen Tonnen.