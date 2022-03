Warum Trump Putin jetzt mit Atomwaffen droht

„Wir haben die besten U-Boote der Welt, die mächtigsten Maschinen, die jemals gebaut wurden … Man sollte sagen, schau, wenn du (Putin) dieses Wort noch einmal erwähnst, dann werden wir sie rüberschicken, und wir werden an eurer Küste hoch- und runterfahren.“

Zwischenwahlen

Trump geht es laut Analysten darum, Amtsinhaber Joe Biden, den er stets als unfähig bezeichnet, in puncto Militanz rechts zu überholen. Eine Taktik, die gerade etliche Republikaner wählen, um sich vor den Zwischenwahlen im Kongress dem Wähler als Falken zu präsentieren. Biden, dessen Beliebtheitswerte ähnlich schlecht sind wie jene Trumps zur selben Zeit, gilt in diesen Kreisen als schwacher Verhandler, der mit angezogener Handbremse Putins Expansionsdrang eindämmen will.

Trump dient mit seinen jüngsten Äußerungen auch jenen als Stichwortgeber, die von der NATO eine aggressivere Rolle gegenüber Putin verlangen. „Wenn er einmarschiert und Tausende tötet, sitzen wir nur dabei und schauen zu? Noch in 100 Jahren werden die Leute darüber reden, was das für ein Hohn ist“, sagt er.