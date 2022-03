Klitschko nennt Russen-Krieg gegen sein Land „Genozid“

„Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land. Das ist ein Genozid.“ Mit diesen drastischen Worten beschrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Live-Schaltung mit dem Stadtrat der Partnerstadt München am Mittwoch die aktuelle Lage in seinem Heimatland Ukraine. Seine Stadt werde wie andere mit Raketen beschossen, die „in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben“ töteten.