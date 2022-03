Wie der Krieg weitergeht? Der düstere Ausblick eines Militärexperten

Militärische wichtige Entwicklungen, die eine Wende in diesem Krieg bringen könnten, sieht der Oberst ohnehin anderswo. Für die Russen wäre das etwa ein Durchbruch an der Front im Osten. So könnte man dort große Teile der ukrainischen Armee einkesseln und eine stabile Verbindung mit den bereits eingenommenen Gebieten im Süden des Landes schaffen. Ähnlich entscheidend könnte auch die Einnahme der Hafenstadt Odessa sein, die Russland am Montag von See aus beschossen hat.

Die Lage wirklich grundlegend verändern würde aber ein Vorstoß russischer Truppen aus dem benachbarten Belarus. In der Stadt Brest, im äußersten Westen von Belarus, würden seit Tagen verstärkt Truppenbewegungen beobachtet. Auch ein begrenzter Vorstoß über die Grenze in den Westen der Ukraine könnte Panik bei den Hunderttausenden auslösen, die dorthin geflüchtet sind und sich weitgehend in Sicherheit fühlen.

Genaue Prognosen über die Entwicklung in der Ukraine lassen sich laut Reisner derzeit auch von Experten nicht anstellen: „Wir befinden uns mitten im Nebel des Krieges, und der kann sich momentan in viele Richtungen bewegen.“ Ebenso klar wie düster ist laut dem Strategieexperten derzeit ohnehin nur eine Prognose: „Wir erwarten mehr Grausamkeit, den rücksichtsloseren Einsatz von Waffen und mehr menschliches Leid.“