140 Meter Luxusjacht: Gehört sie Putin?

Die Finanzpolizei in Italien prüft, ob der noch Eigentümer der Megajacht auf der schwarzen Liste der EU steht, die das Einfrieren von Vermögenswerten russischer Oligarchen angeordnet hat. Die Scheherazade ist nicht erst seit kurzem im Hafen von Marina di Carrara angekommen, sondern hat nach Gewerkschaftsangaben die Reederei Nuovi Cantieri Apuani (Nca) verlassen, wo sie mehr als ein Jahr lang vor Anker gelegen war. Dort waren einige Umrüstungsarbeiten durchgeführt worden. Die Yacht wurde im Vorjahr auch schon in Sotschi gesichtet.

Imposante weiße Planen hatten die Arbeiten am Rumpf vor neugierigen Blicken geschützt. Das "Rätsel" um die Herkunft der Scheherazade rührt unter anderem von dieser "mysteriösen" Rumpfabdeckung her, von der man zunächst annahm, dass sie den Namen der Jacht und damit ihres Eigners verbergen sollte. Werften führen diese Art abgeschirmter Umrüstung auf See häufig durch, vor allem wenn es sich um Schiffe dieses Wertes handelt und wenn es notwendig ist, die Identität und Vertraulichkeit eines Kunden zu schützen.