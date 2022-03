Pool mit Glasboden

So legte die 70 Meter lange Megajacht „Galactica Super Nova“ des Lukoil-Chefs Vagit Alekperow am Sonntag in Barcelona ab und verschwand in Richtung Tivat, einem Hafen in Montenegro. Der Balkanstaat, der der EU beitreten will, gilt offenbar als sicherer Hafen. Alekperows schwimmender Palast hat übrigens einen sechs Meter langen Pool mit verglastem Boden, also Blick aufs Meer und einen Wasserfall.

Marinetraffic wird beobachtet

Auf dem maritimen Positionssystem „Marinetraffic“ können die Routen dieser Megaschiffe verfolgt werden. Mindestens drei Jachten von russischen Oligarchen suchen derzeit sichere Liegeplätze auf den Malediven. So legte Oleg Deripaskas Jacht „Clio“ schon vor knapp zwei Wochen in Sri Lanka ab und soll sich bereits in maledivischen Gewässern befinden. Die Malediven haben keinen Auslieferungsvertrag mit den USA oder der EU.

Ukrainischer Matrose wollte Jacht versenken

So ganz gemütlich dürfte es auf den Jachten derzeit nicht zugehen. So soll ein ukrainischer Matrose versucht haben, die „Lady Anastasia“ seines russischen Eigners Alexander Mikheev, Generaldirektor von Rosoboronexport, vor Mallorca zu versenken. Am Sonntagnachmittag öffnete er die Seeventile und richtete damit offenbar erheblichen Schaden an, bevor er von anderen Crewmitgliedern überwältigt wurde. Der Mann gab vor dem Untersuchungsrichter in Mallorca an, dass er handeln habe müssen, als er auf Videos gesehen habe, wie die Russen zivile Wohnhäuser in seiner Heimat bombardiert hätten.