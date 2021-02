Wie eine goldene Klobürste zum Symbol gegen Putins Korruptionswirtschaft wurde

Die Erschließung des Waldgebietes am Kap Idokopas begann im Jahr 2005. Am 10. Juni 2005 wurde zwischen der russischen Präsidialverwaltung, den beiden Bundesunternehmen des Präsidialamtes „Erholungsheim Tuapse“ und „Versorgung mit Produkten“ sowie der Investitionsfirma Lirus OAO eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen. Das Ziel war die Errichtung eines „Pensionats“ auf einer Fläche von 740.000 m² im Gebiet des Dorfes Praskowejewka.



Im Dezember 2010 beklagte sich der Geschäftsmann Sergei Kolesnikow in einem offenen Brief beim damaligen Präsidenten Dimitri Medwedew über Korruption, Erpressung und Diebstahl in Russland. Dabei erwähnte er exemplarisch die Residenz am Kap Idokopas bei Gelendschik.

Gelder für Kliniken abgezweigt

Der Bau werde mit Geldern finanziert, die bei der Beschaffung überteuerter medizinischer Ausstattung für russische Kliniken abgezweigt würden. Dieses Geld ging offenbar an russische Oligarchen und wurde auf die britischen Jungferninseln transferiert.



Diese Transfers wurden über Kolesnikows eigenes Unternehmen Petromed abgewickelt. Seine Handelspartner bei diesen Geschäften waren Nikolai und Kirill Schamalow, die für das russische Tochterunternehmen der Firma Siemens arbeiteten. Bei ihnen handelte es sich damals um den Schwiegervater und den damaligen Ehemann von Putins Tochter Katerina Tichonowa. Diese Ehe zerbrach.



Mit diesen Geldern soll auch Putins Palast für umgerechnet 1,1 Milliarden Euro gebaut worden sein: Dazu gehören ein Theater, eine unterirdische Eishockeyhalle, eine Kirche, eigene Wasserversorgung, zwei Zufahrtsstraßen, Austernzucht und Weinberge sowie fast 7000 Hektar Wald.

Wie am Montag angekündigt, sollen die Proteste in allen russischen Städten weitergehen.