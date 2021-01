Russland: Es geht längst nicht mehr nur um Nawalny

Dass der Kreml nicht daran denkt, etwas daran zu ändern, auch während der Corona-Krise kaum Geld in die Hand nahm, um Arbeitslosigkeit und Umsatzausfälle abzufedern, ist eine der Triebfedern. Gepaart mit der von Nawalny offengelegten Verschwendungssucht der Eliten – die überteuerten Klobürsten in Putins Palast wurden nicht umsonst Symbol der Proteste – ist das eine teuflische Mischung für den Kreml. „Die Russen sind zornig wegen sinkender Löhne, Umweltskandalen, lokaler Korruption. Das alles führt dazu, dass die Legitimität des Regimes bröckelt“, so Aleksandr Gabuev, Politologe bei Carnegie Moskau.

Besonders bitter für Putin muss sein, dass er sich einen Teil der Eskalation selbst zuzuschreiben hat. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass sowohl die missglückte Vergiftung Nawalnys als auch das PR-Desaster um dessen Inhaftierung nach dem Rückflug (mehr als elf Millionen Zuseher sahen die „geheime“ Verhaftung im Livestream) nicht vom Kreml erwünscht waren, sondern dass Silowiki – einflussreiche Geheimdienstler und Militärs – ihr eigenes Spiel spielten. Auch die gewaltsame Niederschlagung der Proteste dürfte auf ihr Konto gehen.

Damit hat der Kreml Nawalny unabsichtlich zum Märtyrer gemacht; ihn noch größer gemacht, als er sich wohl selbst hätte machen können. Das ist eine doppelt schlechte Nachricht für Putin: Selbst wenn viele Russen Nawalny nicht als Alternative zu Putin sehen, so stellt er eine Schwäche in dessen System bloß, die es bisher noch nie in dieser Form gegeben hat. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Putin die Situation so entgleitet.