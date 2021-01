"Russland ohne Putin": Eskalation bei Massenprotesten

Und wieder kamen viele der Demonstranten in ganz Russland am Sonntag mit Klobürsten in der Hand – ihr sarkastisches Symbol für die (ihrer Ansicht nach) Abgehobenheit von Kremlchef Wladimir Putin. Denn diesem sollen in einem sagenhaften Palast am Schwarzen Meer – eine Immobilie im Wert von mehr als einer Milliarde Euro – solche Toiletten-Utensilien um stolze 700 Euro das Stück zur Verfügung stehen. Das wird jedenfalls in einem mittlerweile mehr als 100 Millionen Mal angeklickten Video behauptet, das der inhaftierte Oppositionsführer Alexej Nawalny, 44, ins Netz gestellt hatte.