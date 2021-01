Nawalny: Wie gefährlich kann er für Putin werden?

Kaum gesund ist Alexej Nawalny nach Russland zurückgekehrt und dort gleich einmal im Gefängnis gelandet. Doch warum hat der russische Präsident Vladimir Putin so viel Angst vor einem Mann, der noch vor wenigen Jahren völlig unbekannt war? Morgen Samstag soll landesweit für Nawalny demonstriert werden, es werden weitere Zusammenstöße und Verhaftungen erwartet.

Und nur weil er jetzt im Gefängnis sitzt, heißt das noch lange nicht, das Nawalny aufgibt. In einem fast zweistündigen Video wirft Nawalny Putin so ziemlich alles an den Kopf, was er finden konnte. Das Video wurde noch in Deutschland produziert. Darin greift er nun den Präsidenten persönlich an, zeigt eine riesige Prunkanlage am Schwarzen Meer - angeblich "Putins Palast".

Kann Nawalny Putin wirklich gefährlich werden oder ist das nur der Wunschtraum von EU-Politikern die Putins Macht beschnitten sehen wollen? Moderator Elias Natmessnig hat dazu den Russland-Experten Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck interviewt.

Gleich reinhören: