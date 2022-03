Russischer Unternehmer bietet eine Million Dollar für toten Putin

Tod oder lebendig, dem russischen Geschäftsmann Alexander Konanykhin ist das egal: Der 55-Jährige hat eine Million Dollar Kopfgeld auf Präsident Wladimir Putin ausgesetzt. Auf Facebook postete er das Antlitz des Kriegsverbrechers, in Wild-West-Manier versehen mit der Aufschrift "Wanted Dead or Alive".

Er verspreche, jenem russischen Polizisten eine Million Dollar zu bezahlen, der den "Kriegskriminellen" Putin festnehme: "Putin ist nicht der russische Präsident, da er aufgrund einer Spezial-Operation, die ein Wohnhaus in Russland in die Luft gejagt hat, die Verfassung verletzt hat, in dem er freie Wahlen abschaffte und seine Gegner eliminierte."