Bomben auf die Ukraine - doch wo steckt eigentlich Wladimir Putin?

Es gibt zwar Bilder, die den PrÀsidenten beim Besuch einer Baustelle am Sonntag in Moskau (siehe Bild ganz oben) und bei einem Treffen mit Wirtschaftsberatern am Montag ebenfalls in Moskau zeigen sollen. Es ist allerdings unklar, ob die Fotos tatsÀchlich an diesen Tagen aufgenommen wurden.