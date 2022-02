Russlands Info-Krieg: Desinformation als Waffe gegen den Westen

Die Waffen sind klein, aber wirkungsvoll. Denn online sind wir Zeugen eines Kampfs mit Millionen kleiner Nadelstiche. Gesetzt werden die von Bots – automatischen Accounts auf den sozialen Medien. Und von Trollfarmen – bezahlte Poster, die bei bestimmten Themen Stimmung machen. Durch sie werden Debatten beeinflusst oder Meinungen ertränkt. Und die Gesellschaft aufgeraut sowie die ohnehin grassierende Entzweiung befördert.

Medienmacher und aktive Social-Media-Nutzer kennen es: Kritik an Wladimir Putin bekommt viele ablehnende Reaktionen. Komisch benannte Accounts mit wenigen Followern antworten oft nahezu identische Gegenargumente. Und das in einer Anzahl, die den anderen jede differenzierte Betrachtung unmöglich macht. Ähnliches gilt für die Kommentarforen einiger Medien.

Die sozialen Medien werden so eine gut geölte Konfliktmaschine, die zumindest zu einem Teil mithilfe Russlands am Laufen gehalten werden soll. Das mag angesichts echter Toter und des Leids der Zivilbevölkerung in der Ukraine trivial klingen. Die Auswirkungen aber sind, nach gewissen Maßstäben, weit größer: In Summe beeinflusst es Debatten und Stimmungen, die Demokratie, Medien und auch Politiker.