"Wir sind Kanonenfutter": Putins weinende Teenager-Soldaten

Falscher Vorwand

Russland verfügt über 900.000 Soldaten, 250.000 sind schlecht trainierte Rekruten. 200.000, darunter wohl viele Teenager, kämpfen aktuell in der Ukraine. Die New York Times berichtete von Russen, die ausgehungert und ohne Kampfmoral ihre eigenen Fahrzeuge sabotieren, Löcher in die Tanks schlagen. Abgefangene russische Kommunikation der britischen Geheimdienstunternehmens ShadowBreak zeugen von russischen Truppen, die sich Befehlen widersetzen, weinen, einander anschreien. In einem Fall soll es gar zu einer Schießerei gekommen sein.

Die Union der Komitees der Soldatenmütter Russlands, eine Menschenrechtsorganisation in Moskau, die sich um Missstände in der russischen Armee kümmert, kritisiert, dass viele Soldaten ausgetrickst worden seien und nicht wussten, dass sie die Ukraine angreifen würden. Sie seien unter dem Vorwand an die ukrainische Grenze gereist, Übungen abzuhalten.