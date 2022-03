Von China bis Serbien: Wer Russland noch die Treue hält

Zentralasien: Von Moskau abhängig

In Zentralasien, wo die meisten Länder ohnehin aus der Sowjetunion hervorgingen, kann sich Putin der Treue seiner Amtskollegen sicher sein. So dankt etwa der kasachische Präsident Qassym Tokajew Putin mit Rückendeckung für dessen Unterstützung beim Zerschlagen gewaltsamer Demonstrationen in Kasachstan im Jänner.