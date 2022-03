Flammende TV-Rede Macrons: "Kein Krieg gegen Russland"

Er ist einer der letzten westlichen Staatsführer, der noch in Kontakt mit Russlands Machthaber Wladimir Putin steht: Emmanuel Macron. Der französische Staatspräsidenten hat sich am Mittwochabend mit einer TV-Ansprache an die Öffentlichkeit gewandt: Frankreich und die Welt hätten auf Putins Angriffe geantwortet und würden weitermachen. „Aber wir führen keinen Krieg gegen Russland. Dieses große europäische Volk hat so viel geopfert, um Europa im Zweiten Weltkrieg zu retten. Wir stehen heute an der Seite all jener Russen, die sich gegen diesen ungerechten Krieg stellen und die den Mut haben, dagegen aufzubegehren die den Friede verteidigen wollen.“

Deshalb habe er beschlossen, weiterhin mit Putin in Kontakt zu bleiben, um die weiter Ausbreitung des Konflikts zu verhindern. Europa werde viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, Frankreich werde seinen Teil leisten.