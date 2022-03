Wird nach der Ukraine der Westbalkan Europas nächster Brandherd?

Heute vor 30 Jahren wurde Bosnien-Herzegowina unabhängig, ging als eigenständiger Staat aus dem multiethnischen Jugoslawien hervor. Wenige Tage später, am 6. März, brach der Bosnien-Krieg aus, der rund 100.000 Menschen das Leben kostete, mehr als die Hälfte der Bevölkerung – etwa zwei Millionen Menschen – flüchteten ins Ausland. Bis heute entdeckt man neue Gräber von Bosniaken, die von Serben ermordet worden sind.

Das Abkommen von Dayton beendete 1995 das Blutvergießen und versuchte, einen Staat aufzubauen. Trotzdem befindet sich das Land heute externen Beobachtern zufolge in seiner schwersten politischen Krise seit dem Ende der Balkan-Kriege. Und die Angst ist groß, dass der Krieg in der Ukraine den Spaltungskonflikt in Bosnien-Herzegowina wieder anheizen könnte – und der Westbalkan der nächste Brandherd Europas wird.